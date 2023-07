Boas notícias para a família de Filipa Gomes! A chef vai ser mãe pela terceira vez e juntou a família para dar a notícia, num vídeo muito divertido.

"Ok, malta, atenção, o Viriato tem uma coisa para vos contar... não, a Julieta... ok, contam os dois", pode ouvir-se dizer Filipa Gomes num vídeo onde aparecem os dois filhos com uma placa na mão, uma gravação na qual a família acaba por se juntar toda.

"Para tudo! Então esquecemo-nos de escrever na placa? A sério?! Ai, senhores, se nem disto nos lembramos como é que vamos conseguir cuidar de mais um?", refere, no final do vídeo.

"Bolinho número 3 no forno", pode ainda ler-se, no vídeo. De recordar que Filipa Gomes e o marido, Jorge Trindade, são já pais de Julieta, de oito anos, e Viriato, de quatro.

