Romana fez uma nova atualização aos seus seguidores no seu 5.º dia de isolamento após ter testado positivo para a Covid-19.

"Meus queridos, hoje sinto-me melhor das dores, com um bocadinho mais de tosse mas tudo a caminhar para bom porto", revela, depois de no dia anterior ter referido que "sofreu uma recaída" e estava com mais dores.

No seu testemunho de hoje, Romana conta que os dois filhos mais novos, Ian e Aaron, também estão infetados com o novo coronavírus. Situação que gerou uma enorme confusão em sua casa.

"Os meus dois meninos testaram positivo, o meu marido [Santiago Romero] e filha mais velha [Isis, fruto do anterior casamento de Romana] testaram negativo. E neste momento gerou-se uma grande confusão com os afastamentos, isolamentos, etc...", lamenta.

Prometendo dar notícias diariamente sobre o seu estado de saúde, Romana termina a sua publicação partilhando com os fãs um texto que escreveu sobre a situação difícil pela qual está a passar:

"Sinto o ritmo dos dias lentos, sinto a vida no solo em permanente sobressalto, as dúvidas, os medos pelo trabalho, filhos, pais, amigos... Tudo o que enfrentamos nos paralisa, nascem dos medos e incertezas as raivas insensatas e momentos de desespero! A vida, uma lição simples que nos mostra o caminho para o momento presente e para a nossa natureza. ACREDITO que só DENTRO DE NÓS encontraremos a força necessária para abraçar o mundo inteiro lá fora, SÓ DENTRO DE NÓS descobriremos a alegria de viver que é nossa por direito. E SOMENTE DENTRO DE NÓS conseguiremos ver o mundo e todos os seres com o olhar da verdade", escreve.

Leia Também: Com Covid-19, Romana lamenta: "Tive uma recaída esta noite"