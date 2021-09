Ricardo Pereira e a esposa, Francisca, juntaram-se aos amigos Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank para juntos levarem os filhos a conhecer a Disneyland Paris.

"Disney. Pais exaustos, crianças Felizes", escreve Francisca Pereira ao partilhar com os seus seguidores do Instagram as imagens que marcaram esta aventura em família.

Ricardo e Francisca fizeram-se acompanhar dos três filhos, Vicente, de nove anos, Francisca, de sete, e Julieta, de quatro. Por seu turno, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank levaram os seus rebentos, Titi, de oito anos, Bless, de seis, e Zyan, de um.

