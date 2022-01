Os filhos de Mário Jardel, Júnior e Victória, vão na manhã de quarta-feira, dia 19 de janeiro, quebrar o silêncio sobre a participação do pai no 'Big Brother Famosos'.

Júnior e Victória, fruto do casamento do antigo jogador de futebol com Karen Ribeiro, marcam presença no programa 'Dois às 10', da TVI, onde serão entrevistados por Cláudio Ramos e Maria Cerqueira Gomes.

Os filhos de Jardel, promete a TVI, vão falar "sobre o passado, o presente e o futuro do pai".

