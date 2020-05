Maria Cerqueira Gomes tem aproveitado a quarentena para dedicar mais tempo aos seus dois filhos e colecionar momentos inesquecíveis em família.

Na noite desta quinta-feira foram os seus meninos, Francisca, de 17 anos, e João, de dois, a surpreender a apresentadora com um gesto de carinho que esta não resistiu a partilhar com os seus seguidores.

"Ontem à noite, depois desta ida ao parque, estava no quarto com a mana a falarem pelos cotovelos e a certa altura ouvi: 'Vamos dar beijinho à mãe de boa noite', dizia a Francisca... e lá apareceram os dois. Deram-me um beijinho e ele com um ar crescido fechou a porta do quarto e disse: 'Adoro-te, mãe'", contou o rosto da TVI.

Às suas palavras, Maria juntou ainda uma fotografia do pequeno João. Imagem que acompanhou com uma descrição do seu menino: "Dju + batatas fritas + bola = felicidade pura. Seja onde for... ele está bem em qualquer lado. Habitou-se desde pequeno a viagens Porto-Lisboa-Porto e a estar longe da mãe ou do pai e dos manos que venera".

Eis a publicação:

Leia Também: Maria Cerqueira Gomes mostra o filho de máscara nas compras