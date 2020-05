Maria Cerqueira Gomes foi às compras e contou com a companhia de um ajudante especial. A apresentadora levou o filho João, de apenas dois anos.

Sempre atenta às medidas de prevenção relacionadas com a Covid-19, Maria e o filho usaram máscaras de proteção.

O momento foi registado com uma fotografia do pequeno João que, apesar da máscara, mostrou mais do que até aqui era conhecido do rosto do menino.

"O Dju não tem boca, diz ele muito triste", brincou a mamã Maria na legenda da imagem.

Leia Também: Maria Cerqueira Gomes vai continuar na TVI e até já tem novo projeto