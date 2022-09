Há a possibilidade de os filhos do príncipe Harry e de Meghan Markle viajarem até ao Reino Unido.

Os duques de Sussex já confirmaram que irão permanecer em Inglaterra até ao dia 19 de setembro e, por isso, estão a tentar decidir se a mãe de Meghan, Doria Ragland, viaja ou não com a crianças, revelou uma fonte do The Telegraph.

Note-se que é Doria quem tem tomado conta de Archie, de três anos e Lilibet, de um, uma vez que estes ficaram na Califórnia, EUA.

