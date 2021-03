Para assinalar os 25 anos de emissões em Portugal, o Canal Panda surpreendeu os filhos de algumas caras conhecidas. Foi em casa de Dânia Neto, Rita Rugeroni, Francisco Garcia e Pizzi que cantaram os parabéns ao famoso Panda.

Como indica o comunicado enviado às redações, Dânia recebeu o Panda na companhia do filho, Salvador, de dois anos. "O Salvador estava ansioso com esta surpresa e, apesar de ainda ser tão pequenino, reagiu bastante bem. Disse-lhe que ia receber a visita do seu amigo Panda 'gigante' para lhe cantar os parabéns e ficou muito feliz. Tenho a certeza que nunca esquecerá este dia", contou a atriz.

Por sua vez, na companhia da filha mais nova (Carminho, de quatro anos), fruto da relação com Pedro Ribeiro, Rita Rugeroni disse: "A Carminho estava tão feliz com esta visita que até pintou as unhas para o receber. Além de cantar e dançar com o Panda, ainda fez questão de lhe mostrar o quarto, antes dele ir embora. Foi um dia memorável que, de certeza, recordará durante muito tempo".

Em casa de Francisco Garcia e Sofia Sousa Guedes, o Panda também foi recebido com muita alegria pelas pequenas Teresa, de cinco anos, e Mercedes, de três. "Elas são as maiores fãs do canal Panda e verem-no entrar em nossa casa com um bolo para lhe cantarem os parabéns, foi um momento de grande euforia que tão cedo não irão esquecer. Foi uma visita curta, mas muito intensa e inesquecível", destacou Francisco Garcia.

Por sua vez, o filho de Pizzi, Francisco, comemorou o seu segundo aniversário no mesmo dia em que recebeu a visita do Panda. "O Panda já faz parte do nosso dia-a-dia cá em casa. O Francisco está na fase de perguntar se o que vê na televisão existe e a visita do Panda foi a melhor prova que lhe podíamos dar. Foi uma alegria para ele poder cantar os parabéns ao seu amiguinho, juntamente com o irmão Afonso. Temos a certeza que este dia vai ficar gravado na memória deles", realçou o futebolista.

Segundo a nota enviada às redações, para celebrar esta data, o canal preparou muitas novidades para o mês de abril. Logo no dia 1 chega 'A Ilha do Panda', "inteiramente gravada em 4K, uma programação especial de aniversário, composta por episódios temáticos, seguindo-se um 'remake' em alta-definição da famosa série de animação 'Topo Gigio'".

