Carolina Deslandes quase saiu vitoriosa do Festival da Canção, na noite deste sábado, dia 6, com o empate a 20 pontos com o grupo The Black Mamba. Contudo, a votação do público deu à dupla o 'bilhete' para Roterdão, nos Países Baixos, onde se vai realizar, em maio, a 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção.

Ainda antes de saber o desfecho da noite, Carolina deu a conhecer nas redes sociais uma amorosa imagem dos três filhos - Santiago, Benjamim e Guilherme - nas redes sociais, na qual o trio aparece junto da televisão a ver a mãe a cantar.

"Em casa a minha turma não me larga. Obrigada a todos. A respirar fundo", escreveu na legenda.

Carolina Deslandes concorreu ao 55.º Festival da Canção na qualidade de autora e intérprete da música 'Por Um Triz'. Recorde a participação:

Abaixo, 'Love is on My Side', dos The Black Mamba, a grande vencedora da noite e a primeira canção integralmente em inglês que Portugal leva à Eurovisão.

