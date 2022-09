Agora que Camilla Parker se torna rainha consorte, será que os seus filhos vão receber algum título real?

De acordo com o Page Six, apesar da mãe ser agora mulher do rei Carlos III, após a morte de Isabel II aos 96 anos, os filhos de Camilla não irão receber nenhum título.

De recordar que Camilla é mãe de Tom Parker Bowles e Laura Lopes, fruto do casamento anterior com Andrew Parker Bowles.

"O Tom e a Laura vão permanecer exatamente como estão, o seus nomes não vão mudar", disse o editor-chefe da revista Majesty, Joe Little, ao Page Six.

Questionado sobre se vão agora passar a ter seguranças, como acontece com a família real, disse: "Se eles não precisaram de seguranças até agora, não irão receber quando mudar o reinado - a menos que seja necessário. Mas é claro que eles não terão seguranças".

"Ambos são relativamente discretos, e é assim que eles preferem. Eles valorizam a privacidade. Normalmente ficam em segundo plano", acrescentou.

No entanto, estiveram presentes no Castelo de Windsor, em junho deste ano, para assistir ao momento em que Camilla passou a integrar a Ordem da Jarreteira, nomeação feita pela falecida sogra, a rainha Isabel II. Também participaram nas celebrações do Jubileu de Platina de Isabel II, em Londres, segundo o Page Six.

Os filhos de Camilla apenas poderiam receber títulos ou distinções oficiais por 'bom trabalho prestado'.

O agora rei Carlos III e Camilla casaram-se em abril de 2005. "Há muito tempo que existe uma amizade próxima entre Carlos e os enteados e netos", destacou Joe Little.

Tom é pai de Lola, de 14 anos, e Freddy, de 12, fruto do casamento terminado com Sara Buys. Já Laura é mãe de Eliza, de 14 anos, e dos gémeos Louis e Gus, de 12, do casamento com Harry Lopes.