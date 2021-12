Rita Mendes, de 45 anos, apresentou o filho mais novo esta quinta-feira, dia 2, no programa 'Dois às 10'. A ocasião serviu ainda para que a DJ e antiga apresentadora de televisão fizesse publicamente uma revelação sobre os primeiros dias de vida do bebé.

"Ficámos mais de uma semana internados", revela Rita, que celebrou o primeiro mês de vida do filho no hospital.

"Foi super marcante para mim", lamenta, sem esconder que este episódio "foi um susto".

"Quando entrei para ver o que se passava, já não me deixaram sair. Foi um herói logo desde pequenino", realça, confessando ainda que o menino chegou a ser ventilado.

Duarte Sol, que tem agora três meses, está "totalmente recuperado" e bem de saúde.

O bebé é o primeiro filho em comum entre Rita Mendes e o companheiro, Gui de Campos Luís. O menino vem juntar-se aos outros dois filhos da DJ, Afonso Luz, de 11 anos, e Matilde Estrela, de oito, das relações de Rita com Roger Branco e Hugo Caetano. Da parte do pai, Duarte tem ainda outros dois irmãos, Beatriz, de 14 anos, e Afonso, de 12, fruto do anterior casamento de Gui.

Leia Também: Filho do ex-futebolista João Pereira esteve internado. "Filme de terror"