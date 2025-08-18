"Hoje [17 de agosto] o meu coração transborda. O meu menino fez 18 anos." Foi com estas palavras que Dália Madruga assinalou na sua página de Instagram o aniversário do filho mais velho, João.

Este domingo foi de festa para a figura pública, que foi mãe pela primeira vez há 18 anos.

"Parece que foi ontem que o segurei nos braços pela primeira vez e descobri, através de ti, o verdadeiro significado de ser mãe. Foste o meu primeiro olhar para esse amor incondicional, foste quem me ensinou a cuidar, a crescer e a transformar-me", escreveu de seguida na publicação que é acompanhada por um vídeo com várias imagens de João, destacando o crescimento do jovem.

"Ao longo destes anos, vi-te deixar de ser criança e tornar-te homem. Um homem que me enche de orgulho e que, sem sequer perceber, moldou a minha forma de estar na vida. Contigo aprendi a ser mais tranquila, mais perspicaz e, sobretudo, mais ambiciosa. Não aquela ambição das conquistas materiais, mas a ambição mais bonita de todas: a de criar filhos que me fazem sentir a melhor mãe do mundo", acrescentou.

"João, és a minha primeira grande história de amor, a raiz de tudo o que sou como mãe e como mulher. Obrigada por me fazeres acreditar que posso sempre ser melhor, porque em ti vejo o reflexo do meu maior sucesso: a família que construí. Parabéns, meu filho. Que estes 18 anos sejam apenas o início de uma vida extraordinária", pode ler-se por fim.

Quem também assinalou a data publicamente foi a tia de João, Núria Madruga, irmã de Dália.

"Há 18 anos tive o privilégio de assistir ao parto e ser a primeira a pegar em ti ao colo. E ainda garanti que não te trocavam na maternidade! O meu primeiro sobrinho, a minha primeira paixão. Hoje, mesmo com a distância, o sentimento é o mesmo: orgulho enorme no adulto incrível em que te tornaste. Feliz aniversário, meu querido sobrinho", disse a atriz.

Antes de terminar, não deixou e recordar o falecido pai, avô materno de João. "Tens também uma estrelinha no céu a olhar por ti e tenho a certeza que está tão orgulhoso quanto nós."

De recordar que Dália Madruga é mãe de quatro filhos. João é fruto de uma relação anterior da figura pública. Dália está casada há vários anos com Marcos Tenório e juntos são pais de Clara, Alice e Joaquim.

Atualmente a família atravessa por um momento desafiante devido ao estado de saúde de Marcos Tenório Bastinhas, que luta contra uma depressão.

