A semana começou de forma especial para Marisa Cruz, que esta segunda-feira está em festa com o 12.º aniversário do filho mais novo, Diogo.

A data foi destacada nas redes sociais da atriz com uma mensagem carinhosa que acompanha uma série de fotos e vídeos do menino.

"02/08/2009 às 16h53 na bonita cidade do Porto nascia o meu leãozinho. 12 anos de ti meu príncipe de coração doce, tão generoso e preocupado com todos que o rodeiam, sempre atento, curioso e com um sentido de humor incrível. És o sol da minha vida. Gratidão profunda por me escolheres para tua mãe. Amo-te Di", escreveu.

Vale recordar que Diogo nasceu do antigo relacionamento de Marisa Cruz com João Vieira Pinto. O ex-casal tem mais um filho, João, de 14 anos.

