O filho mais novo de Donald Trump, Barron Trump, de 14 anos, testou positivo à Covid-19. A novidade foi anunciada esta quarta-feira pela primeira-dama - Melania Trump.

A Casa Branca disse inicialmente que o filho mais novo do casal Trump tinha testado negativo à presença do novo coronavírus, depois de ter sido testado no início do mês quando os pais anunciaram que estavam contagiados. Contudo, uma testagem subsequente confirmou que Barron Trump contraiu a covid-19.

"O meu medo tornou-se realidade quando ele foi testado novamente e deu positivo. Felizmente, ele é um adolescente forte e não apresentou sintomas. De certa forma, fiquei feliz por nós os três termos passado por isto ao mesmo tempo, para que pudéssemos cuidar uns dos outros e passar tempo juntos", conta Melania Trump, que garante que entretanto o filho já "testo negativo" e está agora 'livre' da doença.

