Brian Austin Green e a companheira, Sharna Burgess, deram as boas-vindas ao pequeno Zane há três meses e vivem uma fase radiante. Numa bolha de amor, todos os dias e meses são para serem celebrados.

Na página que tem no Instagram, Sharna Burgess partilhou um vídeo com várias imagens de vários momentos com o bebé, assinalando assim mais um mês de vida do filho.

"Três meses de ti, a ver-te crescer, a admirar-te e a viver um amor como nunca vivi. A maternidade é de longe a melhor coisa que já fiz e estou muito grata por tudo isto. A magia, o amor, o medo, as noites sem dormir e as memórias de tudo. Sou a mãe mais sortuda do mundo", disse na legenda do vídeo.

De recordar que este é o primeiro filho de Brian Austin Green em comum com Sharna Burgess. O ator é ainda pai de Noah Shannon, de nove anos, Bodhi Ransom, de oito, e Journey River, de seis, da relação anterior com Megan Fox, e de Kassius, de 20 anos, da relação passada com Vanessa Marcil.

Leia Também: Companheira de Brian Austin Green mostra rosto do bebé em carinhosa foto