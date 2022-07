Sharna Burgess surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram ao mostrar o rosto do filho recém-nascido, este domingo, numa carinhosa fotografia.

A foto mostra a mãe deitada com o pequeno Zane Walker Green ao colo.

De recordar que o menino nasceu no dia 28 de junho e é fruto da relação com Brian Austin Green, ex-marido de Megan Fox.

Zane é o primeiro filho de Sharna Burgess. No entanto, o ator já é pai de Journey River, de cinco anos, Bodhi Ransom, de oito, e Noah Shannon, de nove, do casamento com Megan Fox, e de Kassius, de 20 anos, da relação com Vanessa Marcil.

