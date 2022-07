Nasceu na última terça-feira, 28 de junho, o primeiro filho em comum entre Brian Austin Green e Sharna Burgess. A novidade foi anunciada nas redes sociais do ator de 'Beverly Hills'.

Brian publicou uma fotografia onde mostra a mãozinha do bebé e na legenda revelou o seu nome: Zane Walker Green.

"O meu coração agora está para sempre fora do meu corpo", escreveu a dançarina ao partilhar a mesma fotografia.

Para Sharna Burgess este é o primeiro filho, mas para o ator é já o quinto rebento. Da relação com Megan Fox, Brian Austin Green foi pai de Journey River, de cinco anos, Bodhi Ransom, de oito, e Noah Shannon, de nove. Kassius, de 20 anos, é o filho mais velho do ator e resulta da relação com Vanessa Marcil.

