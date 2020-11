Bobby Brown Jr. era fruto do casamento do músico com Kim Ward.

Bobby Brown Jr., de 28 anos, filho do músico Bobby Brown foi esta quarta-feira encontrado morto em sua casa, em Los Angeles. Segundo o site TMZ, que avança a notícia, a polícia está agora a investigar a causa da morte, mas aparentemente não existem indícios de que este tenha sido assassinado. Esta é para Bobby Brown uma segunda tragédia relacionada com os seus filhos. O músico, que foi casado entre 1992 e 2007 com Whitney Houston, chorou em 2015 a morte de Bobbi Kristina - a sua única filha em comum com a cantora. Tinha 22 anos. Bobby Brown Jr. era fruto do casamento de Bobby Brown com Kim Ward. Leia Também: Morreu concorrente do Junior. Tinha 14 anos Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram