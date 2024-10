A atriz casou-se com Jake Bongiovi no início do ano, tendo optado por uma segunda cerimónia este mês, em Itália.

Millie Bobby Brown 'copiou' Kim Kardashian no seu bolo de casamento - uma criação feita no momento em frente aos noivos e convidados. A atriz e o filho de Jon Bon Jovi casaram-se oficialmente em maio deste ano, numa cerimónia discreta nos Estados Unidos, optando agora por uma festa maior, em Itália. E, em vez de escolher um bolo de casamento tradicional, e com vários andares, Millie e Jake optaram por um mil-folhas tradicional italiano. Um chef criou o bolo em frente aos noivos e aos convidados. A sobremesa consiste em camadas de massa folhada estaladiça, natas e frutos vermelhos. Leia Também: Quem oficializou o casamento de Millie Bobby Brown? Um ator bem conhecido