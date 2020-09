Jaden Smith, filho do ator Will Smith, foi visto recentemente a passear pela praia com Sofia Richie, filha do cantor Lionel Richie. O momento tinha todos os ingredientes para ser sinónimo de romance, mas afinal parece que não é disso que se trata.

Perante os rumores levantados pelas imagens, o apresentador Ryan Seacrest confrontou Jaden com o possível namoro.

"Eu e a Sofia somos amigos há 10 anos", esclareceu o cantor, dando conta de que nem tinha ainda conhecimento da especulação.

"Nós também fomos à praia com uma certa frequência nestes 10 anos. Mas é isso, nós somos só parceiros e amamos-nos e foi divertido", acrescentou ainda, referindo-se ao passeio que tanto deu que falar.

Desfeito o rumor, podemos concluir que Sofia Richie continua solteira. A modelo terminou recentemente a sua relação com Scott Disick.

