Será este um amor de verão? É esta a questão que se coloca perante as últimas imagens de Sofia Richie e Jaden Smith que foram reveladas. Nas mesmas, os dois amigos aparecem a divertir-se durante uma ida à praia em Los Angeles, este sábado, dia 5.

"Estavam a rir e a brincar e pareciam bastante íntimos", disse uma fonte à revista Us Weekly. "A Sofia sentou-se na areia com os braços à volta do Jaden, abraçando-o, depois de se terem refrescado numa ia ao mar. Apenas tinham olhos um para o outro", fez saber.

Estas são imagens que surgem pouco tempo depois da imprensa internacional confirmar que Sofia tinha terminado de vez o seu relacionamento com Scott Disick, após os dois terem tentado reatar pela segunda vez este ano.

Leia Também: Kourtney Kardashian, Sofia Richie e 'ex' vistos no mesmo restaurante