Kourtney Kardashian e o 'ex' Scott Disick foram 'apanhados' juntos no lado de fora de um restaurante, em Malibu, na passada sexta-feira, na mesma noite em que Sofia Richie foi vista no mesmo estabelecimento.

Disick, de 37 anos, também foi visto ao volante de um veículo preto com Kardashian, de 41, ao seu lado. Por sua vez, relata o Page Six, Sofia Richie, de 22 anos, terá chegado ao local separadamente e num outro encontro.

Uma informação que chega pouco tempo depois de Sofia e Scott terem terminado de novo a relação de três anos.

Recorde-se que Kourtney e Scott têm três filhos em comum, Mason, de dez anos, Penelope, de oito, e Reign, de cinco.