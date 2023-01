Este fim de semana foi de festa para Rita Pereira e Guillaume Lalung. A atriz e o companheiro organizaram uma festa de aniversário dedicada ao filho Lonô, que completou quatro anos em dezembro.

Apesar de já ter passado um mês desde a data de aniversário, celebrado a 27 de dezembro, a artista referiu que decidiu dar agora uma festa de maneira a que os amigos do pequeno Lonô estivessem presentes.

"Porque festa é quando nós quisermos, decidimos fazer a do Lonô com os amigos agora. Why not?! [Porque não?]", notou Rita na sua página de Instagram.

Veja na galeria fotografias da festa.

