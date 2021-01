Lonô, de dois anos, tem feito as delícias dos seguidores de Rita Pereira e do companheiro, Guillaume Lalung, nas redes sociais. O vídeo de que lhe falamos agora é um exemplo disso.

Trata-se de um ternurento momento no qual o menino aparece a fazer uma espécie de grito de guerra ao lado do pai, Guillaume e do irmão.

Entusiasmado, Lonô fez questão de acompanhar toda a coreografia, mostrando assim que é uma criança muito feliz.

Veja o momento.

Leia Também: Muita música, dança e diversão na Passagem de Ano de Rita Pereira