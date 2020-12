"Ora pois então que é isto que tenho para partilhar na última segunda feira do ano 2020", esta foi a legenda escolhida por Rita Pereira para partilhar com os seus seguidores do Instagram um conjunto de amorosas imagens que mostram o pequeno Lonô a usar um dos presentes que recebeu no seu 2.º aniversário.

As imagens mostram o menino a bordo de um carro descapotável de brincar, mas com companhia especial: a seu lado seguiam os dois 'cãopanheiros' da família.

Curioso para ver as imagens? Espreite a galeria

Leia Também: Vídeo. Os festejos do aniversário do filho de Rita Pereira