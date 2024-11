Marius Borg Høiby permanecerá em prisão preventiva mais uma semana. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Oslo, depois do filho da princesa Mette-Marit da Noruega ter sido detido no início desta semana, após acusações de violação.

Assim, Marius continuará na prisão até ao dia 27 de novembro, período durante o qual não poderá receber visitas nem cartas da sua família, revela a revista Hola!.

A polícia considera que há risco de adulteração de provas e assegura ter encontrado no carro de Marius um vídeo que sustenta as acusações.

"A razão pela qual pedimos duas semanas na prisão é que ontem à noite e esta manhã descobrimos outra violação. Isto foi encontrado no material da investigação", disse o representante da polícia, Andreas Kruszewski, esta quarta-feira, 20 de novembro.

Para o advogado do enteado do príncipe Haakon, o juiz foi demasiado "duro" com Marius e, por isso, considera a possibilidade de recorrer da decisão.

Este notou que os vídeos que a polícia diz ter encontrado - alegadamente no telemóvel de Marius - "mostram, vistos no contexto, que não aconteceu nada de ilegal".

A polícia encontra-se agora a investigar as duas acusações de violação contra o filho da princesa, para além das anteriores de violência doméstica, ameaças e incumprimentos de ordens de restrição. No total, o filho de Mette-Marit lida com acusações de seis alegadas vítimas, duas delas ex-namoradas.

