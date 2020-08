O filho mais velho de Pedro Lima, João Francisco Lima, viajou para Roterdão e tudo indica que vai ficar a viver, temporariamente, nos Países Baixos.

Isto porque o jovem, de 22 anos, publicou uma fotografia nas stories da sua página de Instagram que leva a acreditar que vai estudar em regime de Erasmus.

"Chegámos", pode ler-se na imagem em que João Francisco Lima aparece ao lado de uma amiga que deverá acompanhar o jovem nesta aventura.

Recorde-se que João é fruto do primeiro casamento de Pedro Lima com Patrícia Piloto. O falecido ator é também pai de Emma, de 15 anos, Mia, de 12, Max, de nove, e a pequena Clara, de três, da relação com Anna Westerlund.

Leia Também: Semelhanças entre Pedro Lima e filho dão nas vistas em foto publicada