Depois de no sábado, dia 6 de julho, ter revelado que o filho fez "outra visita ao bloco, a terceira em quatro dias", Pedro Chagas Freitas contou que o menino "voltou para os cuidados intensivos".

"Vai ser por pouco tempo. Muito pouco. Custa-te muito. Aguentas tanto, tanto. Berra, meu filho. Berra muito. Chora, esperneia, grita muito. Tira o que te dói daí de dentro. O que estás a passar dói muito, passas por tanto, ninguém passa ileso por tanto, ninguém sobrevive sem marcas a tanto. Não guardes", disse o escritor na publicação que fez no Instagram este domingo, dia 7 de julho.

"No meio disto tudo, no meio desta m**** toda que estás a passar, ainda queres defender-me, e à tua mãe, do que te dói. Parece que não queres preocupar-nos, que não queres mostrar-nos que sofres. Sofre, tens todo o direito de sofrer. É também por isso que és um herói. Porque sofres e continuas, porque te dói e continuas, porque ficas triste e continuas. Faz barulho, meu filho. Eu e a mãe aguentamos, eu e a mãe temos de aguentar, estamos aqui para aguentar, nós é que estamos aqui para te proteger, não és tu a nós", acrescentou.

"Solta o que te dói, solta o que te aperta. Nós estamos aqui para te agarrar, nunca te faltará colo, nunca terás menos orgulho porque sofres mais, porque choras mais. Traz para fora o pânico que tens, que não podes deixar de ter, de tudo isto. Traz para fora o que te magoa. É só assim que a mágoa se torna um pouco mais suportável", escreveu ainda Pedro Chagas Freitas junto de uma fotografia do filho Benjamim.

