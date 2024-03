Gonçalo Graciano, o filho mais velho de Nuno Graciano, irá estar em destaque na emissão da próxima sexta-feira, dia 22 de março, do programa apresentado por Manuel Luís Goucha na TVI.

Na emissão de hoje de 'Goucha', o veterano apresentador mostrou as primeiras imagens da entrevista que já foi gravada e na qual se fala do apresentador que morreu a 7 de dezembro do ano passado.

"Entre os quatro filhos do Nuno Graciano, fala-se muitas vezes do pai?", começa por questionar Goucha, com Gonçalo a dizer: "Fala-se sempre do pai. Eu e a Matilde [irmã] vamos todos os domingos vê-lo, é religioso. Vamos ao cemitério. Eu conto-lhe a minha vida porque era o que eu fazia sempre quando ele estava vivo".

"Acredita em Deus?", perguntou ainda o comunicador, com Gonçalo a dar uma resposta afirmativa: "Sempre acreditei, mas agora acredito mais. Se eu não acreditar, acho que nunca mais o vou ver… se eu acreditar [em Deus], acredito que um dia vou [voltar a vê-lo]".

Leia Também: Flávio Furtado revela peculiaridade sobre Nuno Graciano: "Grande maluco"