Já começou a viagem de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey nesta aventura que é a maternidade. Os dois atores foram pais pela primeira vez no passado dia 9 de julho e o menino já se encontra em casa.

A confirmação foi dada por Lourenço, que nas stories do Instagram mostrou uma nova fotografia de Vicente Blue e escreveu: "Home [casa]".

Vale lembrar que, de acordo com detalhes avançados por Nuno Graciano, amigo pessoal do casal, o bebé nasceu com 3,750kg e de parto natural.



© Instagram/Lourenço Ortigão