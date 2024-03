Mason Disick é um dos membros da família Kardashian que não costuma aparecer nas imagens que são destacadas nas redes sociais, mas esta quarta-feira surpreendeu os que seguem o clã.

A tia do jovem de 14 anos, Khloé Kardashian, publicou na sua página de Instagram um vídeo onde Mason exibi o seu look ao pormenor. Um visual que incluía várias peças de luxo, como joias Chrome Hearts e ainda um relógio Rolex.

No entanto, o vídeo - que pode agora ver na galeria - não mostra o rosto do filho mais velho do ex-casal Kourtney Kardashian e Scott Disick.

Leia Também: Kourtney Kardashian feliz por poder passar férias com os filhos