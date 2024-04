José Castelo Branco abriu o coração numa conversa que teve com o filho, Guilherme, que foi transmitida na tarde desta segunda-feira, 8 de abril, no programa 'Júlia'.

Os dois falaram sobre o seu relacionamento, que passou por altos e baixos ao longo dos anos, sobretudo devido ao lado mais excêntrico do socialite.

"Acho que a nossa relação de pai e filho é uma relação em que eu penso: 'será que o meu filho é meu pai?'. Porque o Guilherme, às vezes, tem atitudes comigo de uma responsabilidade tão grande e chama-me à atenção nos momentos em que sou uma pessoa completamente distraída", reflete Castelo Branco.

"Por outro lado é filho, porque eu tenho um sentido de proteção muito grande em relação a si", faz saber.

Entretanto, Guilherme - que foi quem fez a entrevista - lembra uma altura mais difícil, ainda na sua adolescência, em que o pai posou pela primeira vez vestido de mulher para uma revista.

"Houve um momento em que eu me afastei propositadamente. Foi quando apareceu pela primeira vez na revista Caras vestido de Tatiana Romanova. Nessa altura senti necessidade de me afastar porque cheguei à escola e tinha capas da revista espalhadas pela escola", recorda.

"Foi um momento muito complicado para mim e senti quase como se fosse uma ofensa do pai. Depois com o tempo assimilei essa situação e acabei por compreender. Fazia parte do pai começar a libertar esse seu lado, mas eu era muito novo. Fiquei muito magoado nessa altura. Fiquei perto de três meses sem falar com o pai", faz saber.

"Na altura chocou-me, afastei-me. Mas depois assimilei e ultrapassei", concluiu.

Ao ouvir o filho, José Castelo Branco acabou por lhe fazer um pedido de desculpas.

Veja o momento.

