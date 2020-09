O filho de John Malkovich foi preso num protesto em Portland, Oregon, na noite de sexta-feira, como avança o Daily Mail.

O filho do ator, Loewy, de 28 anos, foi acusado de conduta desordeira de segundo grau.

Loewy está entre as 27 pessoas que foram detidas na manifestação, onde ativistas do Black Lives Matter e membros da Antifa se reuniram em frente aos escritórios do sindicato da polícia de Portland para protestar contra a brutalidade policial e a desigualdade racial.

