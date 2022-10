Drake completou 36 anos esta segunda-feira, 24 de outubro, e começou a semana com um presente especial do filho, o pequeno Adonis Graham, de cinco anos.

A mãe do menino, Sophie Brussaux, gravou um vídeo de Adonis a cantar os parabéns ao pai no carro. Por sua vez, o artista fez questão de destacar as imagens nas stories da sua página de Instagram.

Veja o vídeo na galeria.

