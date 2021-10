Carolina Deslandes partilhou com os seguidores do Instagram momentos no mínimo especiais protagonizados por um dos filhos, o pequeno Benjamim. Conforme a artista revelou, o menino teve a oportunidade de assistir ao seu primeiro concerto, neste caso, de um dos seus ídolos: José Cid.

"O primeiro concerto não se esquece, e o abraço ao nosso ídolo também não. Obrigada José Cid pelo cuidado e amor que teve com o nosso Benjamim. Uma pessoa ate tenta não se comover…", relata Deslandes.

"A música favorita do Benjamim é o 'Velho moinho', tive de cortar o vídeo porque quis roubar o chapéu ao tio Zé ahahah", lembrou.

O concerto foi, de facto, muito especial para Benjamim. José Cid teve a oportunidade de cantar para ele precisamente a música favorita, 'Velho Moinho'.

