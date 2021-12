João Pereira e a mulher, Natacha Esmail Pereira, viveram a 3 de novembro o sonho de serem pais pela segunda vez. Daniel veio juntar-se a Gabriel, de dois anos, e tornar a família ainda mais completa, porém um susto relacionado com a saúde do bebé veio atrapalhar este momento feliz.

Com apenas 10 dias de vida, o recém-nascido foi internado de urgência, tal como revela Natacha através de uma partilha feita na sua conta oficial de Instagram.

"Passei os últimos oito dias no hospital com o meu bebé internado. Um filme de terror que nenhuma mãe devia passar. Ninguém imagina um pós-parto assim", começa por revelar a esposa do antigo jogador de futebol.

Daniel, que nasceu "cheio de saúde", foi hospitalizado devido a uma infeção respiratória.

"Experienciei episódios terríveis que quero apagar da minha memória para sempre", confessa a mãe do bebé, que se mostra profundamente grata aos profissionais de saúde que ajudaram o seu bebé a ficar bem.

"Mas no fim de tudo, o que levo é uma gratidão imensa por um Sistema Nacional de Saúde que funciona com profissionais incríveis, prestáveis, responsáveis, lotados de trabalho mas sempre com um sorriso na cara e uma mão amiga para nos tranquilizar", realça.

O agradecimento estende-se à sua família incansável e ao "pai incrível" que escolheu para os seus filhos. "Que equipa de sonho que somos! Manobras e desvios para não deixarmos nunca nenhum dos nossos bebés sozinhos, para que a rotina do nosso Gabriel não fosse afetada, para que ele não se apercebesse muito do que se passava e pudesse continuar a ser o bebé feliz que sempre foi", conta.

"O meu pequeno Daniel veio ao Mundo para conquistar muita coisa, e a sua primeira batalha já a venceu. Que guerreiro, o meu pequenino. Hoje estamos em casa, mais gratos que nunca por estarmos os quatro juntos. Não há nada mais precioso que saúde. Não há nada mais precioso que Família", pode ler-se, por fim, na emotiva publicação à qual foram acrescentadas várias fotografias do bebé Daniel durante o período em que esteve internado.

