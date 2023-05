Luciana Abreu tem recebido várias partilhas dos seguidores que mostram os filhos a acompanharem a 'Floribella', trabalho que marcou o seu início da carreira televisiva.

No entanto, não são só os fãs que continuam a ver e a recordar a novela da SIC protagonizada por Luciana, também as filhas mais novas da artista estão a acompanhar este trabalho antigo.

Num fotografia que Luciana Abreu publicou nas stories da sua página de Instagram é possível ver as gémeas Amoor e Valentine, de cinco anos, a assistirem à novela que está a ser agora transmitida na SIC K. "Até nós assistimos cá em casa", escreveu junto da imagem que tem como fundo o tema 'Quando Eu Te Vejo', da 'Floribella'. Veja na galeria.

De recordar que as meninas são fruto do casamento terminado de Luciana Abreu com Daniel Souza. A artista é ainda mãe de Lyonce e Lyannii, da relação anterior com Yannick Djaló.

Leia Também: Filha de Luciana Abreu dá espetáculo no meio de bailarinas