Madonna protagonizou este domingo, dia 12, o primeiro de oito concertos que vão marcar a passagem da digressão Madame X pelo Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Antes de subir ao palco, até os que não pagaram bilhete para a ver em palco tiveram oportunidade de espreitar os bastidores.

A rainha da pop partilhou na sua conta oficial de Instagram um vídeo onde mostra os ensaios na sala de espetáculos portuguesa. E neste caso os ensaios contaram com duas presenças especiais: as suas duas filhas gémeas, Stella e Esther, que a acompanharam na preparação do concerto e que se juntaram aos bailarinos para, uma vez mais, darem contra do talento que as caracteriza.

Ver esta publicação no

Instagram #madamextheatre #lisboa #stella #estere @nicolas_huchard @ellah_barbosamusic @idilsa Uma publicação partilhada por Madonna (@madonna) a 12 de Jan, 2020 às 3:59 PST

Madonna regressa ao Coliseu de Lisboa nos dias 14, 16, 18, 19, 21, 22 e 23 de janeiro.