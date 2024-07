As duas filhas de Jessica Alba, Honor, de 16 anos, e Haven, de 12, estiveram com a mãe na exibição do novo filme 'Trigger Warning', em Los Angeles, e escolheram para a ocasião um look de destaque.

Isto porque ambas usaram vestidos que Jessica Alba já tinha usado há alguns anos noutros eventos.

Honor estava com um minivestido verde xadrez, sem mangas, com decote em V, que a mãe tinha usado na antestreia de 'Valentine's Day', de 2010. Um vestido Prada que a jovem combinou com uns sapatos de salto alto pretos.

Já Haven estava com um vestido escuro, da Dolce & Gabbana, que a mãe tinha usado em 2007 na Comic-Con.

Para a exibição de 'Trigger Warning', Jessica Alba optou por um look preto com alguma transparência. Veja as imagens da galeria.

Leia Também: "Estou a chorar a escrever isto", diz Jessica Alba em texto para a filha