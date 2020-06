As filhas de Cláudia Vieira são as estrelas do Instagram da atriz e esta segunda-feira foi dado a conhecer um novo registo fotográfico que derreteu os seguidores.

A imagem mostra Maria e Caetana num momento de cumplicidade, registado pela mamã babada, nestes dias de descanso da família em Tróia.

Vale lembrar que a primogénita, de dez anos, é fruto do relacionamento passado com Pedro Teixeira. Caetana, que completa sete meses quinta-feira, nasceu da atual relação da atriz com o empresário João Alves.

Leia Também: Cláudia Vieira radiante em retrato amoroso com as filhas