Cláudia Vieira tem vivido momentos únicos com as suas filhas. Ainda hoje, dia 29, a atriz partilhou com os seus admiradores uma fotografia única na qual surge na companhia das duas meninas: a bebé Caetana e ainda Maria.

"Aiiiiii o meu coração. Feliz com elas", afirmou na legenda da publicação onde surge visivelmente feliz.

Importa recordar que Maria é fruto do anterior relacionamento de Cláudia com Pedro Teixeira e Caetana da atual relação com João Alves.

Veja o bonito retrato.

Leia Também: Imagem de Cláudia Vieira usada para fraude. Atriz veio repor a verdade