"Apanhamos o susto da nossa vida": foi desta forma que Pimpinha Jardim começou por lembrar o enfarte de miocárdio que a mãe, Cinha Jardim, sofreu recentemente, enquanto andava de carro.

A filha da comentadora esteve hoje no programa 'Dois às 10' na companhia da irmã mais nova, Isaurinha.

Esta revelou que as reações de ambas quando tomaram conhecimento do que se passou foi completamente diferente.

"Quando liguei a saber da mãe e soube que ela estava inconsciente, a primeira pessoa a quem liguei foi para a Pimpinha, mas lavada em lágrimas porque achei que tinha acontecido o pior. Liguei-lhe histérica, no meio da rua a correr e esta atende-me assim: 'olha, tens de ter um bocadinho mais de calma, está bem?'. Estou à porta do colégio do Raul e ele agora está na catequese. Vais esperar", descreve Isaurinha.

"Era eu num pico emocional sinistro de não me aguentar e ela muito apática", constata, notando que foi nesse momento que se percebeu realmente a diferença de personalidades entre as duas.

