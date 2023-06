Bárbara Parada 'entrou' em direto no programa 'TVI Extra' desta quarta-feira, 31 de maio, para falar da cirurgia estética a que foi submetida recentemente e cujo objetivo foi fazer um aumento mamário.

A ex-concorrente do 'Big Brother' revelou-se muito satisfeita com o resultado da operação, notando que a mesma ficou "perfeita" e que isto era algo que já desejava "há muito tempo".

"Está mesmo no tamanho que eu idealizava, está algo super natural, a minha roupa vai continuar toda a servir-me, era mesmo o que queria", garantiu ao telefone.

Questionada se já tinha um novo amor na 'costa', Parada revelou que não: "Não estou preocupada com isso. Estou solteira e muito bem comigo", garantiu.

Sendo Cinha Jardim uma das comentadoras do formato, esta aproveitou para dizer as seguintes palavras a Parada: "Quero que ela seja muito feliz. Foi bom enquanto durou [a relação com Miguel Vicente]. És muito nova. [Espero] que encontres outra pessoa e sejas muito feliz. Não tenho nada contra ti, era o que faltava. Gosto muito do Miguel, como toda a gente sabe, não escondi".

