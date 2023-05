Bárbara Parada surpreendeu os seguidores das redes sociais ao revelar que iria fazer uma mamoplastia de aumento. Nas últimas horas, tem partilhado vários momentos desta cirurgia, nunca perdendo o tom divertido.

A ex-concorrente do 'Big Brother', numa nova partilha feita na tarde desta quinta-feira, dia 25 de maio, brincou com as anteriores relações amorosas que já viveu.

"Nunca nenhum homem com tantos estudos me tocou nas minhas mamas. É que os jogadores de futebol têm, no máximo, até ao 9.º ano, e já vais com sorte", atirou.

