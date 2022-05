Depois de, em janeiro, terem revelado que tinham sido pais através de uma barriga de aluguer, Nick Jonas e Priyanka Chopra vivem dias de grande felicidade por finalmente terem a filha em casa. A bebé Malti Marie esteve internada numa unidade de cuidados intensivos para recém-nascidos e só recebeu alta este fim de semana.

"Neste Dia das Mães não podemos deixar de refletir sobre estes últimos meses e a montanha-russa em que estivemos, que agora sabemos, tantas pessoas também passaram. Depois de mais de 100 dias na unidade de cuidados intensivos para recém-nascidos, a nossa menina finalmente está em casa", escreveu o músico na sua página de Instagram este domingo.

"A jornada de cada família é única e requer um certo nível de fé, e embora a nossa caminhada tenha tido alguns meses desafiantes, o que fica claro, em retrospetiva, é o quão precioso e perfeito é cada momento", continuou.

"Estamos muito felizes pela nossa bebé finalmente estar em casa e só queremos agradecer a todos os médicos, enfermeiros e especialistas da Rady Children’s La Jolla and Cedar Sinai, em Los Angeles, que estiveram lá a cada passo do nosso caminho. O nosso próximo capítulo começa agora e a nossa bebé é realmente do caraças. A mãe e o pai amam-te", acrescentou.

Nick Jonas deixou uma palavra de carinho a todas as mães cuidadoras e frisou a admiração que nutre pela companheira: "Querida, inspiras-me em todos os sentidos, estás a assumir este novo papel com tanta facilidade e firmeza. Sou muito grato por estar nesta jornada contigo. És uma mãe incrível. Feliz Dia das Mães. Amo-te".

