O casal deu as boas-vindas a uma menina no início do ano.

Já se sabe o nome da filha de Nick Jonas e Priyanka Chopra, que nasceu em janeiro. De acordo com o TMZ, a menina chama-se Malti Marie. Segundo o certificado de nascimento, a bebé - que chegou através de uma barriga de aluguer - nasceu por volta da 20h [hora local], do dia 15 de janeiro, no hospital em San Diego, Califórnia. Esta é a primeira filho do casal e chegou depois de Nick e Priyanka terem dado o nó em 2018. Leia Também: Nick Jonas e Priyanka Chopra foram pais através de uma barriga de aluguer