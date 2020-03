A morte inesperada de Kobe Bryant e da filha Gianna continua a ser destacada nos jornais internacionais. Desta vez, a falecida ex-estrela da NBA e a restante família voltaram a estar no centro das atenções por causa do testamento de antigo basquetebolista.

Como avança a imprensa internacional, a filha mais nova de Kobe, a pequena Capri - que nasceu sete meses antes do trágico acidente de helicóptero -, poderia ficar sem herança. Isto porque Bryant ainda não tinha alterado o seu testamento para incluir a menina.

Desta forma, por causa deste problema legal, a menina está neste momento sem direito à sua parte da herança do falecido pai, avaliada em cerca de 550 milhões de dólares.

Desde 2003 que Kobe ia atualizando o testamento para o bem do futuro da sua família. Com cada nascimento de cada filho, a ex-estrela da NBA fazia questão de alterar as suas últimas vontades. No entanto, o mesmo não se deu com a filha mais nova.

Por isso, a viúva de Kobe, Vanessa, já começou a reunir-se com os seus advogados para que a menina possa ser incluída e também receba a sua parte da herança.

