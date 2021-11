Ricardo Sá Pinto está orgulhoso da filha e não resistiu em partilhar com o mundo, através do Instagram, um gesto solidário da mesma. Leonor está em Moçambique e ofereceu camisolas do pai a algumas crianças.

O momento foi gravado e o vídeo está na página de Instagram de Ricardo Sá Pinto.

"A minha filha, Leonor, está em Moçambique e ofereceu algumas camisolas e calções que usei durante a minha carreira a crianças sportinguistas e adeptas do futebol português e da Selecção Nacional", começou por dizer o treinador e antigo futebolista na legenda das imagens.

"É um imenso orgulho poder levar um sorriso a crianças moçambicanas que, de terras tão longínquas, apoiam e torcem por Portugal", rematou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ricardo Sá Pinto (@ricardomsapinto)

