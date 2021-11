Ela Aveiro está a organizar um evento solidário que tem como objetivo ajudar crianças desfavorecidas.

Trata-se de um jantar que contará com a presença de Dolores Aveiro, no papel de madrinha da iniciativa, marcado para o dia 20 de novembro deste ano. O evento decorrerá no Casino Park Hotel, no Funchal, e terá uma atuação do músico Ruben Aguiar.

Os bilhetes são pagos, devem ser comprados com antecedência, e a totalidade do valor será revertida para a Fundação Nossa Senhora da Conceição - Funchal.

"Contagem decrescente para o evento que mudará a vida a muitas crianças", escreve dona Dolores ao promover o evento na sua conta oficial de Instagram.

