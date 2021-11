Dolores Aveiro mostra sempre o seu apoio ao Sporting no Instagram horas antes de cada partida. Esta quarta-feira, 3 de novembro, não foi exceção.

Os leões vão jogar contra o Besiktas, no Estádio José Alvalade, e a mãe de Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem na rede social logo pela manhã.

"Para o meu clube do coração desejo a maior sorte. Vamos com tudo Sporting. Bom dia para vocês", escreveu na legenda de uma fotografia onde aparece com uma camisola do clube.

